24 000 семей из Новосибирской области улучшили жилищные условия

В НСО 24 000 семей улучшили жилищные условия.

В 2024 году в Новосибирской области по программе капитального ремонта обновили 422 жилых здания, улучшив условия для 24 000 семей. Об этом сообщили в региональном Фонде модернизации ЖКХ. Пишет VN.ru.

Работы были проведены в 16 муниципальных районах и округах, включая 366 домов в Новосибирске и 56 — в области.

Также в рамках программы было выполнено 687 видов работ на общую сумму 3,26 миллиарда рублей.

Напомним, что в Новосибирской области построят 5,7 млн квадратов жилья по КРТ