Агентство «Гвардия» зафиксировало снижение индекса безопасности в Новосибирске

Агентство безопасности «Гвардия» сообщило о снижении индекса безопасности в Новосибирске до 66,67% в январе 2025 года.

Платформа Numbeo также зафиксировала более низкий показатель – 53,6%, основываясь на опросах местных жителей.

По данным агентства, участились покушения на охраняемые объекты, несмотря на работу групп быстрого реагирования. Основными целями злoумышленников остаются кассовые аппараты.

При этом, согласно данным прокуратуры Новосибирской области за январь–октябрь 2024 года, общее количество преступлений снизилось: кражи – на 17,5%, грабежи – на 18%, разбоев стало меньше на 30,9%. Однако число убийств выросло на 10,2%, а случаев причинения тяжкого вреда здоровью – на 23,3%.

Охранные агентства ожидают увеличения спроса на свои услуги в условиях возможного роста криминальной активности.