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общество

Экономист раскрыл особенность перерасчета пенсий в феврале

Фото: pixabay.com

Стало известно стоит рассчитывать на дополнительную индексацию пенсий.

Следует ожидать дополнительную индексацию пенсий. Как сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин для «Российской газеты», предстоящая дополнительная индексация пенсий 1 февраля затронет также выплаты, уже полученные пенсионерами в январе.

«Таким образом, в феврале пенсионеры получат пенсию с новой индексацией, включая сумму доиндексации за январь», — уточнил он.

К примеру, если пенсия в декабре составляла 25 000 рублей, в январе она увеличилась до 26 825 рублей после индексации на 7,3%. В феврале, после дополнительной индексации на 2,22%, выплаты составят 27 380 рублей. Дополнительно пенсионер получит 555 рублей за январь с учетом доиндексации. В итоге, в феврале пенсия составит 27 935 рублей, пояснил Балынин.

Ранее в Госдуме предположили, что весной или летом 2025 года будет проведена еще одна внеочередная индексация пенсий на 2–3%.

Дебетовые карты для пенсионеров

Многие банки предлагают специальные карты для пенсионеров, с льготными условиями обслуживания, различными категориями кэшбэка, бесплатной оплатой коммунальных услуг и процентом на остаток. Для получения этих выгод зачастую нужно оформить перевод пенсий или пособий на карту. Аналитик Банки.ру Эряния Бочкина подобрала примеры таких карт:

«Пенсионная карта» от Газпромбанка

«Пенсионная карта» от Т-Банка

«Дебетовая карта для пенсионеров» от ВТБ

«Пенсионная карта» от ПСБ

«Пенсионная карта ОТП Забота» от ОТП Банка

Ранее Сиб.фм писал о том, что спорт-кар Porsche из фильма «Лицо со шрамом» продают в Новосибирске за 2,5 млн.

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Дарья Лапина
Журналист

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