Глава Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал дефицит кадров в строительной отрасли

Что известно о дефиците кадров в строительной отрасли в регионе? Рассказал губернатор НСО.

В эксклюзивном интервью для Сиб.фм губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказала о рекордах строительства и дефиците кадров в регионе.

Так, по его словам, сейчас кадровый потенциал Новосибирской области успешно восполняется благодаря студентам, проходящим обучение в региональных образовательных учреждениях.

“В области функционируют несколько крупных вузов, занимающихся подготовкой и переподготовкой специалистов по строительным направлениям, а также учебные заведения среднего и профессионального звена, предлагающие программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переквалификации по рабочим профессиям”, — поделился губернатор.

Также Андрей Травников отметил, что на сегодняшний день популярность набирает и система целевого обучения, которая позволяет организациям заранее планировать получение необходимых специалистов на несколько лет вперед.

Напомним, что с полным эксклюзивным интервью можно ознакомиться ЗДЕСЬ.