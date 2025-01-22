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общество

Новосибирские энергетики перешли на режим повышенной готовности из-за непогоды

Фото: Сиб.фм

Из-за ухудшения погоды в Новосибирске местные энергетики перешли на режим повышенной готовности.

В пресс-службе «Россети Новосибирск» сообщили о том, что со вчерашнего дня, 21 января 2025 года, в Новосибирской области был введен режим повышенной готовности для электриков. Это связано с резким ухудшением погоды в ближайшие дни.

«216 аварийных бригад, более 630 энергетиков и 163 единицы техники готовы к оперативному устранению нарушений. Резервное энергоснабжение обеспечат 11 передвижных генераторов мощностью 2,72 МВт», — уточнили в компании.

Напомним, что штормовой ветер до 21 метра в секунду ожидается в Новосибирске

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Валерия Митрохина
Журналист

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