Новосибирский артист Шура внезапно попал к детскому психологу, став нянем

Эпатажный артист предстал перед зрителями в новом образе в скетчкоме «Демис и Марина» на ТНТ.

На телеканале ТНТ стартовало новое шоу в формате скетчкома под названием «Демис и Марина». В главных ролях выступают известные комики Демис Карибидис и Марина Кравец.

В одной из серий появился знаменитый новосибирский исполнитель Шура. Он сыграл роль няни маленькой девочки, пока ее мать была на приеме у детского психолога. По задумке девочке нужно было нарисовать рисунок, чтобы эксперт смог составить психологическую характеристику ребенка и помочь матери разобраться с ее проблемами. Однако, из-за нелепой случайности, этот рисунок создал Шура, из-за чего специалист описал самого певца, а не ребенка, чем вызвал недовольство обеспокоенной матери.

«Я просто хотела получить совет по поводу ребенка, который плохо засыпает днем, а вместо этого слышу, что у меня дома растет шепелявый 50-летний лысый ребенок, привлекающий внимание своим экстравагантным стилем», — возмущенно заявила Марина Кравец.

Чтобы выяснить, что нарисовал Шура и какие особенности позволили психологу составить портрет певца из Новосибирска, стоит посмотреть 8 серию скетчкома «Демис и Марина».

Напомним, что в каждом выпуске Демис и Марина предстают в неожиданных образах и воплощают самих себя. Сериал имеет собственную сюжетную линию, которая не только раскрывает закулисные события шоу-бизнеса и телевидения, но и касается повседневных трудностей, с которыми артисты сталкиваются в жизни. Эти истории соединяются с юмористическими сценками, органично вплетенными в общий сюжет. В таких сценках актеры играют различные роли, попадая в забавные и порой абсурдные ситуации.

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