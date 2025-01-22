Новосибирцев предупредили об угрозе норовируса

Об угрозе норовируса рассказал эпидемиолог.

Новосибирский эпидемиолог Яков Новоселов рассказал о вспышках норовируса, которые зафиксированы в нескольких регионах России. Специалист отметил, что эту инфекцию часто путают с пищевыми отравлениями или ротавирусом, но на самом деле она имеет другие особенности. Об этом пишет портал Горсайт.

По словам специалиста, симптомы инфекции включают боль в животе, частую рвоту, жидкий стул, а также последующую слабость и обезвоживание.

Наибольшую угрозу вирус представляет для маленьких детей, так как у них он может быстро привести к обезвоживанию из-за сильной рвоты.

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