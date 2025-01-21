Врач Хачатрян рассказала, как выбрать ароматизатор в машину без вреда для здоровья

Важно обращать внимание на состав, чтобы не было бензола, формальдегида и других соединений.

Врач Ольга Хачатрян рассказала, как выбрать ароматизатор в машину без вреда для здоровья. Об этом сообщает sovainfo.ru.

«Такие приятные ароматы как мята и лаванда могут успокаивать водителей. Приятный аромат может повышать настроение, но всё зависит от состава. Натуральные продукты будут влиять благотворно, а летучие органические соединения (синтетические и химические) могут оказывать токсическое воздействие на организм и иммунную система», — заметила Ольга Хачатрян.

Например, есть такие органические летучие соединения которые имитируют аромат лимона, вот они являются производными нефтепродуктов.

«Аромат может вызывать головокружение, тошноту, головные боли. Важно смотреть на состав, если там есть такие соединения как бензол, формальдегид, то лучше избегать покупки таких ароматизаторов», — заключила медик.

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