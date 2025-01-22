Повар из Новосибирска пришел в новый сезон шоу «Молодые ножи» Ивлева

Молодой человек специализируется на русской и сибирской кухнях.

На телеканале «Пятница!» продолжается четвертый сезон реалити с Константином Ивлевым «Молодые ножи». «Молодые ножи» — это кулинарная миссия известного шефа: он ищет молодых и талантливых поваров России от 16 до 30 лет, чтобы сделать из них новых звезд «Мишлен».

В новом выпуске проекта примет участие 28-летний Иван Афанасьев из Новосибирска. Его стаж в ресторанной индустрии – 10 лет. Иван работает су-шефом. Специализируется на русской и сибирской кухнях.

Вместе с поваром из Новосибирска за победу сразятся еще 5 поваров из разных регионов страны. Победителем станет тот, кто обойдет конкурентов с помощью таланта и вкуса блюд. Он получит золотой шеф-нож Константина Ивлева.

Помогать Ивлеву тестировать блюда поваров будут звездные дегустаторы: Андрей Григорьев-Апполонов, Юлия Ковальчук, Юлианна Караулова, Нюша, Регина Тодоренко, Алена Апина другие. В этом выпуске блюда оценит актриса и писательница Наталья Андрейченко.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на трассе Р-254 «Иртыш» Новосибирской области введены ограничения из-за непогоды.