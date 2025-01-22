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общество

На трассе Р-254 «Иртыш» Новосибирской области введены ограничения из-за непогоды

Фото: pixabay.com

Ограничения связаны с сильной метелью.

В связи с метелью введены ограничения на проезд по трассе Р-254 «Иртыш». Водителям автобусов, грузовиков и маршрутных такси необходимо иметь это ввиду, ведь проезд для них закрыт с 10:00 до 15:00.

Ранее Сиб.фм писал о том, что Бастрыкин потребовал возбудить дело после того, как мать оставила ребёнка на вокзале в Новосибирске. Малышке всего 1,5 года — мама бросила ее, чтобы поскорее выпить. Правоохранители заметили ребенка, оказали помощь, далее отправились на поиски матери.

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Дарья Лапина
Журналист

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