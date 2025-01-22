С новосибирцев могут начать собирать долги без решения суда

Долги без решения суда могут начать собирать с новосибирцев.

В Новосибирске обсуждается возможность взыскания долгов с местных жителей без обращения в суд. Это инициатива, над которой работают депутаты Госдумы РФ. Об этом пишет портал МК в Новосибирске.

Законопроект предлагает установить внесудебный порядок для взыскания налогов, штрафов, сборов, страховых взносов и других задолженностей. Причина этого — перегрузка судов.

Депутаты предлагают, чтобы долговые вопросы решались на основе решений налоговых органов, но при этом должники смогут оспорить эти действия в суде, если не согласны с решением.

Напомним, что суд запретил использовать дачный домик под гостиницу в Ленинском районе Новосибирска