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общество

Суд запретил использовать дачный домик под гостиницу в Ленинском районе Новосибирска

Фото: нейросеть

Жилой дом, расположенный в СНТ, сдавался мигрантам.

Использование дома под гостиницу, без перевода его в нежилой фонд, нарушает права соседей и не соответствует требованиям пожарной безопасности, что представляет угрозу для жителей. Суд признал незаконность ведения гостиничного бизнеса в этом здании, учитывая несоблюдение технических норм, включая антитеррористическую защищенность и миграционное законодательство.

Иск прокурора был удовлетворён заочным решением, ещё не вступившим в силу.

Ранее Сиб.фм писал о том, что Бастрыкин потребовал возбудить дело после того, как мать оставила ребёнка на вокзале в Новосибирске.

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Дарья Лапина
Журналист

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