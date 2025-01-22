Сильный ветер обрушился на Новосибирск днем 22 января

Новосибирцы с трудом передвигаются по улицам, их сносит.

В среду 22 января в регионе уже были перекрыты трассы, а синоптики предсказывают штормовое усиление ветра и резкое снижение температуры. Издание "АиФ-Новосибирск" делится снимками с непогодой.

По данным метеорологов, в Новосибирске в первой половине дня ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха колеблется от -1 до +1 градусов, южный ветер достигает скорости 12-17 метров в секунду. На дорогах сильная гололедица.

Ранее Сиб.фм поделился десятью снимками жуткого снежного коллапса.