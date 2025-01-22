В Новосибирске единственная родственница жертв убийства требует 1 млн рублей с бойца MMA

Сегодня, 22 января, в Новосибирском областном суде прошло заседание по делу о жестоком убийстве 39-летней Ольги Ярославцевой и её пятилетней дочери. Центральной фигурой слушания стала племянница убитой Валерия Ярославцева, которая дала показания в рамках допроса потерпевших, передает корреспондент Сиб.фм.

Подсудимого, бывшего бойца ММА Фархода Рахимзоду, обвиняют в убийстве женщины и её ребёнка, совершённом год назад, в январе 2024 года, с целью завладеть её деньгами и имуществом.

Предыстория трагедии

20 января 2024 года Ольга Ярославцева пропала вместе с дочерью в Новосибирске. Позже выяснилось, что она стала жертвой насильственного убийства. По предварительным данным, Рахимзода нанёс женщине смертельные ножевые ранения, а девочку задушил. Тела нашли через несколько недель — труп Ольги обнаружил водитель грейдера на трассе в Тогучинском районе, а ребёнка нашли в районе Толмачёво.

Перед трагедией Ольга продала квартиру в Казахстане, получив около пяти миллионов рублей, что, как предполагается, и стало причиной её гибели. Подсудимый, по версии следствия, долго планировал нападение.

Единственные родственники: допрос племянницы Валерии Ярославцевой

Валерия Ярославцева, 32-летняя племянница Ольги, родилась в Алма-Ате, но проживает в Ульяновске.

«Ольга моя родная тетя, её дочь Амелия моя двоюродная сестра. Мой отец был родным братом Ольги», — пояснила свидетельница степень родства.

По словам Валерии, она и её родной брат, который сейчас находится на СВО, единственные родственники убитых. Отец Ольги не вынес горя и умер в марте прошлого года через несколько недель после трагедии.

Валерия рассказала, что поддерживала контакт с тётей в социальных сетях и по телефону, но последний год они общались редко. Ольга, по её словам, не была доверчивым человеком — она стремилась все вопросы решать самостоятельно и избегала конфликтов.

Ольга переехала в Новосибирск в 2021 году — её отец был родом из этого региона. Она планировала начать новую жизнь и заняться воспитанием дочери Амелии. О том, кто отец Амелии, Валерия не знает.

«Ольга приняла решение, что будет воспитывать дочь сама», — отметила на допросе Валерия.

Отношения убитой с последней женой своего отца

Отец Ольги, Иван Ярославцев, на протяжении многих лет проживал в Казахстане. В последние годы жизни он страдал от сахарного диабета, а также перенёс три инсульта.

Иван не дожил до судебного процесса: он скончался 1 марта 2024 года, через несколько недель после убийства дочери и внучки.

Перед смертью Иван успел вступить в брак с женщиной по имени Наталья Петрова, которая стала его третьей женой. Их брак был зарегистрирован всего за неделю до его кончины. Именно Петрова, вместе с Валерией и её братом, сейчас является одним из наследников имущества семьи.

Общение между Натальей и Ольгой ещё до трагедии было вынужденное, как сказала свидетельница.

«Их ничего не связывало», — ответила Валерия на вопрос прокурора.

Бабушка завещала квартиру и драгоценности

Источник средств Ольги также стал предметом обсуждения. Валерия подтвердила, что бабушка убитой по материнской линии оставила Ольге квартиру и драгоценности, которые та продала в 2023 году.

«Жемчуга, большие объёмные серёжки — в Казахстане много у кого такие. Но это всё я знаю с рассказов. Лично я не видела», — ответила свидетельница на вопрос о характере драгоценностей.

Примерный ущерб, нанесённый преступлением, составил 5,4 млн рублей.

Иск о компенсации морального вреда

На заседании огласили исковое заявлении Валерии Ярославцевой о компенсации морального вреда на сумму 1 миллион рублей.

«Ярославцева Ольга являлась родной сестрой моего покойного отца, я являюсь ей кровной родственницей — племянницей, а убитая малолетняя является мне двоюродной сестрой. Убийством последних мне причинён моральный вред и нравственное страдание, которое я оцениваю в миллион рублей», — указано в исковом заявлении.

Подсудимый признал исковые требования в полном объёме. Судья пояснила ему, что это влечёт за собой удовлетворение требований. Подсудимый согласился.

Валерия на допросе подчеркнула, что никто из родственников подсудимого с её семьёй не связывался. Свидетельница считает, что наказание обвиняемому нужно назначить самое строгое.

Характеристика подсудимого

Фарход Рахимзода, ранее известный в ММА под прозвищем «Тигриный глаз», пытался скрыться за границей после преступления, но был задержан на границе Казахстана и Узбекистана.

Фарход родом из села Совет Вахдатского района Таджикистана, он переехал в Россию несколько лет назад и позже обосновался в Новосибирске.

Фото: СУ СКР по Новосибирской области

«В ходе следствия установлено, что обвиняемый ранее был знаком с потерпевшей и достоверно знал, что она имеет крупную сумму денег, которую женщина планировала потратить на покупку автомобиля и недвижимости. Желая улучшить свое материальное положение фигурант по делу совершил убийство женщины и ее ребенка и похитил имущество», — сообщали в СУ СКР по региону.

Следующее заседание запланировано на 4 февраля, где допросят свидетелей и исследуют дополнительные материалы дела.

Рахимзоду грозит пожизненное заключение.