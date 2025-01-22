В Новосибирске экономист Суворов заявил, стоит ли ждать девальвации рубля в 2025 году

Аналитик Юрий Суворов заявил, что в 2025 году резкой девальвации рубля не предвидится.

«Допускается, что рубль может немного ослабнуть, но серьезных изменений его курса не предвидится. Основное влияние на курс рубля будут оказать действия Министерства финансов и Центробанка РФ, а также уровень спроса на иностранную валюту со стороны импортеров», – заявил Юрий Суворов в интервью Сиб.фм.

Эксперт отметил, что в начале года возможное снижение спроса на иностранную валюту может укрепить позиции рубля на рынке.

«Однако, если Центробанк продолжит приобретать валюту, например, юани, на открытом рынке, рубль может вновь просесть», – говорит аналитик.

Юрий Суворов считает, что снижение объема экспорта при сохранении импорта на постоянном уровне также может оказать давление на рубль. Тем не менее, эксперт указывает, что, несмотря на потенциальное повышение курса доллара до 115-120 рублей к концу 2025 года, значительное ослабление рубля не произойдет благодаря нескольким защитным факторам, включая положительное сальдо торгового баланса и высокие процентные ставки в РФ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске и области инвесторы реализовали проекты на 22 млрд рублей.