В Новосибирске ищут водителя грузовика с зарплатой 277 тысяч рублей

На портале Superjob.ru размещена вакансия для водителя грузовика с зарплатой до 277 680 рублей в месяц.

В описании вакансии указано, что опыт работы не требуется. Основные обязанности включают доставку заказов из онлайн-магазинов и ресторанов. Об этом сообщило издание «МК в Новосибирске».

Также в Новосибирске открыты вакансии для курьера с зарплатой 197 тыс. рублей и для директора магазина, которому предлагают 80 тыс. рублей в месяц.

Ранее Сиб.фм сообщал, что житель Новосибирска отсудил у автошколы свыше 60 тысяч рублей за неотработанную практику.