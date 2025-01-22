Житель Новосибирска отсудил у автошколы свыше 60 тысяч рублей за неотработанную практику

Сибиряк отсудил 66 тысяч рублей.

Житель Новосибирска выиграл суд против автошколы и получил более 60 тысяч рублей за не предоставленные практические занятия. Мужчина заключил договор на обучение стоимостью 45 тысяч рублей и полностью оплатил его. Но в течение шести месяцев не было организовано запланированное обучение. Автошкола отказалась вернуть полную сумму, предложив лишь 14 тысяч, так как часть денег пошла на теоретические занятия.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на трассе Р-254 «Иртыш» Новосибирской области введены ограничения из-за непогоды.