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проиcшествия

В Новосибирске пассажирский автобус вылетел в кювет из-за мощного ветра

Фото: АСТ-54

ДТП произошло у посёлка Октябрьский на Северном объезде.

Около посёлка Октябрьский Северном объезде в Новосибирской области пассажирский автобус вылетел в кювет из-за сильного ветра. Сообщается, что сначала транспорт занесло, далее он стал неуправляемым и вылетел в кювет.

«Вчера также грузовик улетел», — сообщают пользователи сети.

«Тяжело будет вытащить», — добавляют другие.

«Будем надеяться, что пострадавших нет», — резюмируют третьи.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

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Дарья Лапина
Журналист

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