В Новосибирске вынесли приговор пациенту, пытавшемуся задушить медсестру

Мужчина отправится в колонию строго режима на 7,5 лет.

Виновным в покушении на жизнь медицинского сотрудника и хищении был признан житель Черепановского района. Согласно материалам следствия и выводам суда, 26 октября 2023 года в вечернее время пациент психиатрической лечебницы в Новосибирске, лечившийся от алкогольной зависимости, запросил у медработника совершить звонок с мобильного телефона. Медик отказала ему в этой просьбе.

В ответ мужчина начал душить женщину, нанёс ей травмы и сбежал. Мужчина также украл у женщины имущество на сумму свыше 150 тысяч рублей. Ближайшие 7,5 лет он проведет в колонии строго режима.

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