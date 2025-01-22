В Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение 22 января

Непогода ожидается в регионе 22 января.

Сегодня, 22 января 2025 года, в Новосибирской области ожидаются осадки в виде мокрого снега, местами с метелями. Об этом сообщает ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Прогнозируется сильная гололедица, отложение мокрого снега. На дорогах возможны снежные заносы.

Ветер усилится до 17-22 метров в секунду, с порывами и до 28 метров в секунду. Также ожидается резкое похолодание в ночь на 23 января — температура воздуха упадет до -25 градусов.

Напомним, что глава Гидрометцентра Вильфанд предупредил о резком похолодании в Новосибирске