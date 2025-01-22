Закрытая трасса, автобусы в кювете и поваленные деревья. Мощный ураган обрушился на Новосибирскую область. Хроника

В среду, 22 января, Новосибирск столкнулся с сильным штормом. Непогода вызвала серьёзные последствия в регионе из-за ветра.

На Северном объезде, в районе посёлка Октябрьский, пассажирский автобус оказался в кювете. По предварительным данным, сильный ветер занес транспорт, сделав его неуправляемым.

В связи с метелью на трассе Р-254 «Иртыш» введены ограничения: с 10:00 до 15:00 проезд был закрыт для автобусов, грузовиков и маршрутных такси.

В черте города сильный ветер стал причиной нескольких происшествий. На улице Учительской дерево упало на автомобиль. На Ипподромской сорванная ветром балконная рама повредила машину.

Также в Кочковском районе произошло массовое ДТП. На 201 км автодороги К-19Р произошло столкновение автомобилей "Фольксваген" и "Форд". В результате происшествия пострадали три женщины, пассажиры "Фольксвагена".

Через 20 минут, в 13:20, на месте первого ДТП произошло второе происшествие: автомобиль ГАЗ столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи. В результате столкновения пострадал водитель "ГАЗа" 1964 года рождения.

В Дзержинском, Калининском, Ленинском районах и Центральном округе ветер сорвал рекламные баннеры и листы кровли. Упавшие баннеры оперативно убрали, а повреждённые крыши ремонтируют.

Власти и коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия стихии. Жителей просят быть осторожными, избегать длительного нахождения на улице и парковать автомобили вдали от деревьев и конструкций.