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общество

Новосибирцам могут внепланово повысить пенсии в 2025 году

Фото: Сиб.фм

Весной-летом 2025 года новосибирцам могут повысить пенсии.

В Госдуме обсуждают возможность внепланового повышения пенсий весной-летом текущего года. По информации Валерия Тумина, члена экспертного совета при комитете по экономической политике, индексация может составить 2-3% и затронет, в первую очередь, неработающих пенсионеров. Об этом пишет портал Газета.Ru.

Также в 2025 году впервые с 2016 года будет увеличена пенсия и для работающих пенсионеров, а также рост минимального размера оплаты труда окажет положительное влияние на их доходы.

Валерий Тумин отметил, что необходимость внеочередной индексации связана с ростом цен, а в 2025 году на социальные программы выделено 6,5 трлн рублей.

Напомним, что жители Новосибирска будут платить за отопление по новым правилам

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Валерия Митрохина
Журналист

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