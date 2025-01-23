АБ «Гвардия» заявило о росте преступности в Новосибирской области

Агентство безопасности «Гвардия» сообщило о снижении индекса безопасности в Новосибирске до 66,67% в январе 2025 года.

В свою очередь, платформа Numbeo зафиксировала еще более низкий уровень – 53,6% по опросам местных жителей.

По данным агентства, участились покушения на охраняемые объекты — основными целями преступников остаются кассовые аппараты.

А по информации прокуратуры по Новосибирской области, за период с января по октябрь 2024 года снизилось общее количество преступлений, однако число убийств выросло на 10,2%.

Напомним, что в Новосибирской области осудили мошенницу, которая взяла кредит на 3,5 млн руб