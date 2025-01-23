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общество

В Новосибирской области осудили мошенницу, которая взяла кредит на 3,5 млн руб

Фото: Сиб.фм

Купинский районный суд вынес приговор 27-летней сибирячке, которая обманным путем оформила кредиты на знакомых. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

По данным ведомства, женщина за полгода оформила восемь кредитов на чужие счета, используя мобильное приложение банка. Она придумывала различные предлоги, чтобы получить доступ к смартфонам и паролям своих знакомых.

В результате ее действий сумма ущерба составила 3,5 миллиона рублей. Суд приговорил мошенницу к четырем годам лишения свободы, однако наказание было отсрочено из-за наличия у нее несовершеннолетнего ребенка.

Напомним, что в Новосибирской области мошенники начали использовать искусственный интеллект

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Валерия Митрохина
Журналист

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