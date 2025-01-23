Арестованный кроссовер новосибирца передали военной части

Информацию о возбуждении исполнительного производства должнику направили через Госуслуги.

В районное отделение судебных приставов поступил исполнительный документ о конфискации INFINITI FX 37 в пользу государства. Должнику отправили уведомление о начале исполнительного производства через портал Госуслуги.

На встречу с судебным приставом приехала жена должника на автомобиле, который подлежал конфискации. Пристав-исполнитель проверила документы на транспортное средство и составила акт об аресте. До передачи машине представителю государства, INFINITI находился на ответственном хранении у представителя должника.

Известно, что мужчина управлял авто в нетрезвом состоянии. Впервые его остановил патруль ГАИ, но он отказался проходить медицинский тест на алкоголь. В другой раз он опять сел за руль INFINITI FX 37 без номерных знаков и в состоянии опьянения.

При вынесении решения о наказании суд учёл его признание вины, раскаяние в содеянном, а также положительные характеристики. Кроме того, у нарушителя двое маленьких детей, и он помогает пожилому родственнику.

Суд признал гражданина виновным по ч.1 ст.264.1 УК РФ, и присудил ему 300 часов обязательных работ, лишение права управлять транспортными средствами на два года, а также конфискацию автомобиля INFINITI FX 37 в пользу государства.

Напомним, что в Новосибирской области на федеральных трассах сняли ограничения из-за штормового ветра.