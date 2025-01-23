Доиндексация пенсии увеличит выплаты в среднем на 500 рублей уже в феврале

Страховые пенсии россиян увеличатся не менее, чем на 2,22%.

В феврале российские страховые пенсии будут повышены как минимум на 2,22%. Об этом дополнительном увеличении выплат, которое затронет свыше 38 миллионов как работающих, так и неработающих пенсионеров, сообщила aif.ru Светлана Бессараб, член комитета Государственной думы по труду и социальной политике.

«На данный момент средняя пенсия по старости у неработающих пенсионеров составляет около 24 тысяч рублей, и с 1 февраля она возрастет примерно на 530−540 рублей. Однако следует учитывать, что у каждого пенсионера своя сумма. У кого-то пенсия составляет 30 тысяч, у кого-то до 40 тысяч, а кто-то получает 18−19 тысяч. Поэтому увеличение будет зависеть от текущего размера пенсии», — пояснила она.

По словам Бессараб, правительство России ранее получило возможность проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, если годовой уровень инфляции превышает заложенный с начала года уровень индексации пенсий. Согласно Росстату, в 2024 году инфляция достигла 9,52%, а это значит, что дополнительно к уже увеличенным на 7,3% пенсиям с 1 января планируется еще одно повышение на 2,22%. Ранее представитель комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина отметила, что российский бюджет подготовлен к этой доиндексации пенсий, подчеркнув, что повышение коснется около 40 миллионов пенсионеров.

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