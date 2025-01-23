Новосибирские следователи начали проверку после того, как дерево упало на школьников

Один из мальчиков получил травму и был доставлен в медицинское учреждение. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

В Новосибирске следователи изучают события, связанные с травмами несовершеннолетних. Следственный отдел Кировского района Следственного управления региона возбудил уголовное дело по факту получения травм двумя подростками, основанное на признаках преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность).

Согласно предварительным данным, 22 января в Кировском районе города дерево упало на проходящих мимо школьников. Один из мальчиков получил повреждения и был доставлен в больницу. Опасности его жизни и здоровью нет.

В настоящее время ведутся следственные мероприятия по сбору и закреплению доказательств. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям ответственных за состояние территории, где произошел инцидент. Работа по делу продолжается.

Ранее Сиб.фм сообщил, что в Новосибирской области продают спа-отель почти за 300 млн руб.