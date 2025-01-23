В Новосибирске актёр Яковлев-Суханов отреагировал на запрет въезда в РФ на 50 лет артистам из-за критики СВО

Новосибирский актер Юрий Яковлев-Суханов прокомментировал инициативу запретить въезд в Россию на 50 лет артистам, критикующим спецоперацию. По его словам, недовольство некоторых деятелей культуры вызывает недоумение, особенно если учесть, что их слава и достижения были возможны благодаря работе в России.

«Очень хороший эпизод есть в фильме «Служебный роман»: Новосельцев возвращает деньги Самохвалову и только после этого даёт ему пощечину. Вот и тут так же. Вы получили здесь звания, деньги, популярность, известность. Тогда отдайте всё, что вам дала страна, а потом критикуйте», — заявил актер.

Он также подчеркнул, что артисты, высказывающиеся на политические темы, зачастую не обладают полным пониманием ситуации и нередко используют это для самопиара:

«Если хочешь говорить о сложных темах, уходи из профессии и становись политологом или журналистом, чтобы разбираться досконально».

Напомним, что актёр из Новосибирска Юрий Яковлев-Суханов долгое время жил и работал в Киеве. В интервью Сиб.фм он рассказал о своём творческом пути.