Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении уничтожены формирования мотопехотной бригады ВСУ в районе Волчанска Харьковской области. Потери противника составили до 40 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Западное в Харьковской области и нанесли поражение технике и живой силе трех механизированных, егерской бригад ВСУ в районах Каменка, Зеленый Гай, Двуречная, Глушковка, Лозовая Харьковской области, Ямполь, Северск и Колодези Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 460 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, два бронетранспортера М113, 14 пикапов, шесть орудий полевой артиллерии и два полевых склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Дружковка, Славянск, Николаевка, Константиновка, Предтечино, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Орехово-Василевка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113, семь автомобилей и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение, нанеся поражение формированиям ВСУ в районах Крымское, Петровка, Зеленое, Дзержинск, Лысовка, Тимофеевка, Барановка, Сергеевка, Новоелизаветовка, Новопавловка и Нововасилевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 630 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, два бронетранспортера М113, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Великая Новоселка, Зеленый Кут, Константинополь, Новый Комар и Богатырь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 175 военнослужащих, три танка, пять автомобилей и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Малые Щербаки Запорожской области и Приднепровское, Велетенское, Белозерка и Антоновка Херсонской области. Потери противника составили до 50 военнослужащих, восемь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией было нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 136 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 114 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.