Программа нольпроцентной рассрочки от застройщика на новостройки с отделкой «под ключ» в вопросах и ответах

Бывают ли новостройки, готовые для жизни?

Готовое жилье с отделкой под ключ – редкий товар на рынке недвижимости Новосибирска.

Застройщики предпочитают продавать свои квартиры на этапе строительства и в виде полуфабрикатов – прежде чем начать пользоваться квартирой, покупатель должен сделать в ней ремонт, который, как известно, по фатальности переживаний равен, как минимум, трём пожарам.

А если у застройщика и осталась квартира в сданном доме – она, как правило, не отличается высокой ликвидностью, неудачная планировка, невостребованный этаж или слишком высокая цена, а скорее всего все эти факторы складываются.

Томская домостроительная компания все квартиры продает после того, как введет дом в эксплуатацию. Кроме того, все квартиры в этих домах имеют базовую отделку – обои, линолеум, ровные и окрашенные потолки, надежная входная и красивые межкомнатные двери. Сантехника также в наличии. Ключи в день сделки.

Что происходит на рынке?

Рынок недвижимости переживает сейчас сложные времена, все это знают. Рыночные ставки по ипотеке достигли исторических максимумов, для обычного покупателя доступна ставка в районе 30% годовых, из государственных программ осталась только семейная ипотека, но лимиты на нее постоянно заканчиваются. Снижение ставок эксперты прогнозируют в конце 2025 года.

Кому будет полезна программа нольпроцентной рассрочки от застройщика на готовую квартиру в новостройке?

У вас родился ребенок, нужна еще одна комната для комфортной жизни вашей семьи, но квартира, в которой вы живете сейчас, не востребована на рынке вторички? Программа нольпроцентной рассрочки решит вашу проблему. Заезжайте в новую квартиру и занимайтесь продажей старой.

Накопили деньги на ПВ, но не подходите под льготную программу и с ужасом смотрите на ставки, которые предлагают банки? Программа нольпроцентной рассрочки идеально вам подойдет.

В чем суть нольпроцентной программы рассрочки от ТДСК на готовую квартиру в новостройке?

Вы выбираете квартиру в квартале у реки «Аквамарин», вносите первоначальный взнос в размере 30% от стоимости квартиры, затем в течение года вносите платежи, сравнимые со ставками аренды на схожие по классу квартиры. Через год вам нужно рассчитаться за квартиру полностью. Это можно сделать, продав свою квартиру или взяв ипотеку на актуальных на момент расчета условиях. А если за год у вас родится ребенок – вы сможете воспользоваться льготной программой, срок действия которой продлили до 2030 года.

Какой размер первоначального взноса нужно иметь, чтобы заселиться в готовую новостройку с отделкой «Под ключ»?

Размер первоначального взноса сравним с ипотечным. На однокомнатную квартиру он составит 1.410.000 рублей, на двухкомнатную квартиру – 2.025.000 рублей.

Что делать, если цены на квартиры вырастут в 2025 году?

Вас это не коснется, вы зафиксировали цену в договоре и она для вас будет оставаться всегда такой.

Сколько нужно будет платить ежемесячно?

Размер ежемесячного платежа в течение года составит 25.000 рублей за однокомнатную квартиру площадью 35 кв.метров и 40.000 рублей за двухкомнатную квартиры площадью 59 кв.метров.

Сколько нужно будет заплатить дополнительно за такие привлекательные условия?

Нисколько. Квартиру вы сможете купить по цене прайса.

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