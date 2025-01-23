Прокуратура контролирует реализацию нацпроекта «Здравоохранение» в Новосибирской области

В Новосибирской области продолжается контроль за реализацией национального проекта «Здравоохранение».

В 2024 году выявлено свыше 280 нарушений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены 52 человека, к административной — 34.

В рамках проекта в регионе введено 14 медицинских объектов, среди которых 10 фельдшерско-акушерских пунктов и 4 поликлиники. Также медицинские учреждения области получили более 1 тысячи единиц оборудования.

Ранее Сиб.фм сообщал, что власти Новосибирской области сократили расходы на лесную охрану на 36%.