Путин требует повысить пенсии и соцвыплаты – итоги первого в 2025 году заседания по вопросам экономике РФ

Заявление главы нашего государства Владимира Путина о дополнительной индексации пенсии и повышении социальные выплаты с февраля текущего года наделало много шума в общественных кругах. Ниже – все подробности.

Первое, что поразило россиян во время трансляции заседания при президенте по экономическим вопросам от 22 января 2025 года – это сроки повторной индексации пенсий.

Владимир Путин потребовал от правительства не откладывать вопрос в долгий ящик и начать доиндексацию пенсий уже в январе текущего года.

Напомним, с 1 января наступившего 2025 года пенсии в РФ подросли на 7,3 %, что не соответствует фактическому ровню инфляции, достигшему предела 9,5 %.

По устойчивому мнению нашего президента, приоритетом для госказны должна стать социальная справедливость и поддержка малообеспеченных граждан. На этом фоне он распорядился об увеличении социальных выплат на 5,7 %, а также об индексации пособий для военных пенсионеров.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков уже получил соответствующие распоряжения. На заседании он заверил главу государства, что выплаты будут скорректированы в соответствии с реальным уровнем инфляции, как только Росстат опубликует окончательные данные о росте цен.

Ранее «Сиб.фм» писал об индексации пенсий в 2025 году.