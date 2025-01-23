Работодатели готовы нанимать людей «серебряного возраста»

Люди, перешагнувшие рубеж в 55 лет, могут легко получить работу.

Недостаток кадров и минимальный уровень безработицы заставили компании обратить внимание на соискателей старше 55 лет. Трудоустройство для этой возрастной группы перестало быть сложной задачей, отметила в беседе с aif.ru Анна Ларионова, директор по маркетингу цифровой платформы гибкой занятости Ventra Go!

«Специалисты с узкими навыками и солидным опытом, такие как технологи, инженеры и специалисты в фармацевтической отрасли, всегда востребованы, — объясняет эксперт. — В подобных сферах возрастных ограничений практически нет, и работодатели с радостью рассматривают кандидатов старшего возраста. Одновременно с этим предприятия, торговля, и электронная коммерция, нуждаясь в линейном персонале, начинают пересматривать требования и все чаще обращают внимание на работников „серебряного возраста“».

Возрасту старших работников способствует также появление сервисов подработки, что позволяет людям старше 55 лет работать в удобном для себя графике, не жертвуя личным временем, семьей или здоровьем.

«Чаще всего востребованы подработки, не требующие специализированных навыков или значительных физических усилий, — отмечает Ларионова. — Это могут быть работники торговых залов, сборщики заказов и комплектовщики».



По данным Ventra Go!, старшие сотрудники делают свою работу более ответственно и берут на 15 % больше заданий по сравнению с молодежью, а размер их заработка зависит от объема выполненной работы.

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