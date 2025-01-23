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общество

Рядом с Новосибирской областью построят атомную электростанцию

Фото: freepik

Атомную электростанцию построят в 300 километрах от Новосибирска.

В 300 километрах от Новосибирска планируется строительство атомной электростанции. Об этом сообщил Алексей Хлебов, генеральный директор филиала «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири», на пресс-конференции в ТАСС.

Известно, что в России функционирует 11 атомных электростанций, включая плавучую в Певеке. Также рассматривается возможность создания маломощных блоков АЭС в Норильске, что связано с развитием углеводородной базы Таймыра, где требуются дополнительные мощности.

Напомним, что в 2025 году в Новосибирске откроется учебно-исследовательская станция СКИФ-НГУ

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Валерия Митрохина
Журналист

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