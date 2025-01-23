Стали известны отрасли с наибольшим снижением в Новосибирской области

В регионе назвали отрасли с наибольшим снижением.

Как сообщает РБК Новосибирск, по итогам первых десяти месяцев 2024 года в Новосибирской области наблюдается значительное сокращение производства в нескольких отраслях.

Так, наиболее серьезное снижение зафиксировано в сфере «ремонт и монтаж машин и оборудования», где объемы упали на 19,5%. Следом идут «полиграфическая деятельность» с уменьшением на 17,7% и «металлургическое производство», которое сократилось на 12,3%.

Напомним, что агентство «Гвардия» зафиксировало снижение индекса безопасности в Новосибирске