Стало известно, чего ожидать от индексации пенсий весной и летом

В феврале ожидается еще и дополнительное повышение пенсий.

Третье за год увеличение пенсий возможно в весенне-летний период. Об этом сообщил эксперт aif.ru Иван Орлов, финансовый аналитик и консультант по вопросам личного и семейного капитала.

В январе 2025 года пенсии для работающих и неработающих граждан увеличились на 7,3 %. Однако такого повышения оказалось недостаточно для компенсации фактической инфляции 2024 года, которая достигла 9,52 % к декабрю 2023-го. Поэтому в феврале вероятно дополнительное повышение пенсий на 2,22 %.

Кроме этого, обсуждается еще одна внеплановая индексация пенсий весной или летом. Валерий Тумин, член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете Госдумы по экономической политике, не исключает такой возможности, об этом он заявил в интервью «Газете.ру». По его мнению, это вызвано быстрым ростом цен.

«Вероятность дополнительного повышения пенсий весной-летом 2025 года высока, — соглашается Орлов. — Особенно это касается неработающих пенсионеров, которые наиболее уязвимы. Решение может быть принято на основании рекомендаций Социального фонда, ведь инфляция для незащищенных слоев населения превышает официальные показатели.

Например, цены на ЖКУ увеличились в среднем на 10 %, и ещё одно повышение запланировано в июле».

По мнению специалиста, перспектива увеличения пенсий на 2-3 % вполне реальна, но будет зависеть от состояния федерального бюджета и экономической ситуации в стране, так как правительство следует провозглашенной социальной политике.