Стало известно, как решаются проблемы детей-мигрантов в Новосибирске

О детях-мигрантах рассказали в Новосибирске.

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко в эксклюзивном интервью для Сиб.фм рассказала, что сейчас в регионе наблюдается рост числа несовершеннолетних мигрантов.

Многие из них попадают в центры временного содержания, после того как их задерживают на вокзалах и рынках.

“Я тесно сотрудничаю с диаспорами, с консульствами. Иногда получается, что депортируют родителей или одного из родителей, а ребенка оставляют здесь. Либо когда у мамы нет гражданства, а ребенок рожден в РФ. Решаем совместно, что делать дальше в таких случаях”, — рассказала Надежда Болтенко.

Также для детей-мигрантов принимают меры для улучшения доступа к образованию. Так, например, сейчас в Новосибирске работает подростковый центр на улице Ереванской, в который ходят дети, родившиеся в семьях иностранных граждан и получившие российское гражданство.

“Сейчас также есть дополнительные занятия для детей мигрантов. Есть детский сад в Ленинском районе, где 70% детей из семей иностранных граждан. Их уже там начинают обучать русскому языку”, — добавила уполномоченная.

Напомним, что с полным интервью можно ознакомиться ЗДЕСЬ.