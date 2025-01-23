Учащиеся Новосибирской области пожаловались Мизулиной на занятия в непогоду

Учащиеся школ Новосибирской области обратились к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной с жалобами на неудобства во время занятий в условиях непогоды и метели.

По их словам, сильный порывистый ветер создавал сложности в учебных заведениях: двери и окна периодически открывались, что мешало учебному процессу.

В обращении одной из учащихся говорится: «Шла в школу, ветром впечаталась в забор. В здании окна сами по себе открывались, ветер долетал до входных дверей в класс. Ещё и град был. Когда он летел в лицо, было ощущение, будто легла на иголки».

Екатерина Мизулина отметила, что с аналогичными жалобами обратились жители Тюменской, Курганской, Свердловской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа.