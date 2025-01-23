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вчера 23:50
общество

В ГУ ФСИН по Новосибирской области передали новые автомобили в рамках пилотного проекта

Фото: АиФ-Новосибирск

В четверг, 23 января, в Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области состоялась торжественная церемония передачи новых служебных автомобилей.

Сотрудники уголовно-исполнительной системы получили три автомобиля «Лада Granta» и шесть автомобилей «Лада Niva Travel».

Все девять транспортных средств были безвозмездно переданы в подразделения ГУ ФСИН России по Новосибирской области в рамках пилотного проекта, направленного на развитие системы пробации.

Финансирование приобретения автомобилей осуществлено за счет средств областного бюджета.

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Игорь Кириченко
Журналист

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