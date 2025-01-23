В Новосибирске 171 ребенок был помещен в центр временного содержания

О центре временного содержания рассказали в Новосибирске.

В эксклюзивном интервью для Сиб.фм уполномоченный по правам ребенка Новосибирской области Надежда Болтенко рассказала о результатах работы за 2024 год.

Так, по ее словам, в прошлом году 171 ребенок был помещен в центр временного содержания, из которых 21 человек был направлен повторно. В основном это касается подростков старше 14 лет, которые уже вступили в конфликт с законом.

“Мы уже отработали с ГУФСИН момент социализации детей, которые сегодня находятся в колонии. У нас стоит задача, чтобы, когда они вернулись в нормальную жизнь, получили образование, сдали ЕГЭ, ОГЭ”, — дополнила Надежда Болтенко.

Напомним, что полное интервью с уполномоченным по правам ребенка Новосибирской области можно прочитать ЗДЕСЬ.