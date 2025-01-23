В Новосибирске была отснята самая массовая сцена для фильма

Самую массовую сцену для триллера отсняли в Новосибирске.

Около 200 сибиряков приняли участие в съемках триллера местного производства «Реверанс». Съемки проходили в школе №2 города Обь Новосибирской области.

Как сообщает портал ЧС-Инфо, сюжет фильм рассказывает о громком преступлении, связанном с исчезновением абитуриенток Алтайского политехнического института в Барнауле в начале 2000-х годов.

Режиссером картины является новосибирец Муссо Зафари. Исходя из сюжета, в его фильме раскрывается серьезная тема , почему и как становятся маньяками.

Напомним, что в Новосибирске фильм «Волшебник Изумрудного города» стал лидером кинопроката