В Новосибирске эксперт заявил об индексации пенсии с учётом инфляции

Президент России Владимир Путин объявил о планах увеличить страховые и военные пенсии, а также социальные выплаты и пособия на 9,5 % с 1 января. Юрист Юрий Громов пояснил, когда новосибирцы смогут рассчитывать на повышение выплат.

«Ожидается, что пенсии должны быть скорректированы в зависимости от официального уровня инфляции за 2024 год – это составит 9,5 %: страховые пенсии (уже повышенные с 1 января на 7,3 % и военные пенсии (повышенные на 5,1 % с 1 октября прошлого года)», – заявил юрист Юрий Громов в интервью Сиб.фм.

Эксперт пояснил, что данное решение добавит пенсионерам разницу между уже начисленной индексацией и индексацией, соответствующей фактической инфляции 2024 года, и эта разница будет выплачена с 1 января 2025 года задним числом.

Громов уточнил, что окончательное решение, будет ли индексация составлять 9,5 % или 9,52 %, станет известно после утверждения правительством России.

Напомним, что новосибирцам могут внепланово повысить пенсии в 2025 году