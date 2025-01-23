В Новосибирске износ трамвайного парка достиг критического уровня

О состоянии трамвайного парка в Новосибирске сообщили в мэрии.

Как сообщает портал Atas.info со ссылкой на пресс-центр мэрии Новосибирска, в городе трамвайный парк достигает критического уровня износа.

Так, из 168 вагонов почти 70 требуют срочной замены или модернизации.

«По состоянию на 01.01.2025 износ трамвайного парка города Новосибирска составил 67,3%», — уточнили в мэрии.

Также отмечается, что ситуации с трамвайным парком ухудшаются и из-за частых аварий, которые провоцируют сбои в работе.

Напомним, что из-за ухудшения погодных условий в Новосибирске увеличивается риск ДТП