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общество

В Новосибирске износ трамвайного парка достиг критического уровня

Фото: Сиб.фм

О состоянии трамвайного парка в Новосибирске сообщили в мэрии.

Как сообщает портал Atas.info со ссылкой на пресс-центр мэрии Новосибирска, в городе трамвайный парк достигает критического уровня износа.

Так, из 168 вагонов почти 70 требуют срочной замены или модернизации.

«По состоянию на 01.01.2025 износ трамвайного парка города Новосибирска составил 67,3%», — уточнили в мэрии.

Также отмечается, что ситуации с трамвайным парком ухудшаются и из-за частых аварий, которые провоцируют сбои в работе.

Напомним, что из-за ухудшения погодных условий в Новосибирске увеличивается риск ДТП

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Валерия Митрохина
Журналист

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