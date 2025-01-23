В Новосибирске обсудили проблемы «СберТройки»

Основные проблемы включают длительную работу валидаторов, отсутствие информации о пользователях карт и невозможность узнать количество оставшихся поездок.

Ключевые проблемы связаны с длительным временем работы валидаторов, отсутствием информации о держателях карт и невозможностью отслеживания оставшихся поездок. Прокуратура Новосибирска провела совещание с представителями «СберТройки» и Министерства транспорта, обсуждая вопросы автоматизированной системы учета и оплаты проезда.

Основные трудности включают замедленную работу валидаторов, недостаток данных о пользователях карт и невозможность проверить количество оставшихся поездок. По итогам встречи прокуратура разработала предложения для их решения и вынесла предупреждения заместителю министра транспорта и генеральному директору «СберТройка».