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общество

В Новосибирске обсудили проблемы «СберТройки»

Фото: стоп-кадр из видео

Основные проблемы включают длительную работу валидаторов, отсутствие информации о пользователях карт и невозможность узнать количество оставшихся поездок.

Ключевые проблемы связаны с длительным временем работы валидаторов, отсутствием информации о держателях карт и невозможностью отслеживания оставшихся поездок. Прокуратура Новосибирска провела совещание с представителями «СберТройки» и Министерства транспорта, обсуждая вопросы автоматизированной системы учета и оплаты проезда.

Основные трудности включают замедленную работу валидаторов, недостаток данных о пользователях карт и невозможность проверить количество оставшихся поездок. По итогам встречи прокуратура разработала предложения для их решения и вынесла предупреждения заместителю министра транспорта и генеральному директору «СберТройка».

Ранее Сиб.фм сообщил, что в Новосибирской области продают спа-отель почти за 300 млн руб.

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Дарья Лапина
Журналист

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