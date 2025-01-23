В Новосибирске пассажиры могут вернуть деньги за оплату проезда из-за технических работ

22 января пассажиры в Новосибирске столкнулись с трудностями при оплате проезда по социальным и транспортным картам.

Как сообщили в Telegram-канале «СберТройка», с шести утра до двух часов дня проводились технические работы, из-за чего могли возникнуть сбои в оплате.

Пассажиры, которые в этот период расплачивались наличными или банковской картой, могут вернуть потраченные деньги.

Для получения компенсации необходимо обратиться в центры обслуживания ООО «СберТройка» до 1 февраля включительно. При себе нужно иметь удостоверение личности, социальную карту и чек об оплате проезда.