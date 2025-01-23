В Новосибирске пожарные потушили возгорание в колледже на Геодезической

Горел кабинет на третьем этаже.

В дневное время в Технологическом колледже питания сработала автоматическая система пожарной сигнализации. При обследовании пожарные выяснили, что на третьем этаже загорелся кабинет. Открытое пламя удалось потушить за 20 минут на предварительной площади в 15 квадратных метров.

Сейчас сотрудники МЧС России используют тепловизоры для проверки перекрытий и крыши на предмет скрытых источников огня.

Для проведения работ улица Геодезическая временно перекрыта патрульными машинами ГИБДД.

Сообщений о пострадавших не поступало. Студенты и персонал самостоятельно покинули здание.

Ранее Сиб.фм сообщил, что в Новосибирской области продают спа-отель почти за 300 млн руб.