В Новосибирске суд взыскал 30 тысяч рублей с хозяина собаки, напавшей на восьмилетнюю девочку

Инцидент произошел в Тогучинском районе Новосибирской области.

Суд постановил взыскать 30 тысяч рублей с владельца собаки, которая укусила ребенка. Случай произошел в апреле 2024 года в Тогучинском районе; пострадала девочка восьми лет.

У девочки диагностировали множественные укусы на нижней части обоих предплечий, и ей было оказано необходимое лечение. После нападения девочка испытала страх и испуг и перенесла физические и моральные трудности. Из-за лечения она была вынуждена пропускать учебу.

Владелец собаки обязан выплатить пострадавшей 30 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм сообщил, что в Новосибирской области продают спа-отель почти за 300 млн руб.