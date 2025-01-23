В Новосибирской области продают спа-отель почти за 300 млн руб

Спа-отель на Бердском заливе «Крона» выставили на продажу почти за 300 миллионов рублей.

На одном из сайтов разместили объявление о продаже популярного спа-отеля «Крона» на берегу Бердского залива в Новосибирской области за 280 миллионов рублей.

Площадь здания — 3 000 квадратных метров, а земельный участок составляет один гектар. Сам отель включает в себя 63 номера, тренажерный зал, бассейн, пляж, а также игровые зоны для детей.

Напомним, что спорт-кар Porsche из фильма «Лицо со шрамом» продают в Новосибирске за 2,5 млн