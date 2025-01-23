В Новосибирской области в 2025 году планируется приобрести 842 единицы сельскохозяйственной техники

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о планах приобретения 842 единиц новой сельскохозяйственной техники в 2025 году.

Общая сумма затрат составит 5,8 миллиарда рублей. Решение направлено на внедрение инновационных технологий в аграрный сектор и поддержку местных производителей.

В рамках государственной программы области предусмотрены меры поддержки, позволяющие аграриям компенсировать до 50 % затрат на новое оборудование. Программа была обновлена и подписана губернатором 6 ноября во время VII Агропродовольственного форума.

Министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов отметил, что в области активно реализуется программа импортозамещения сельскохозяйственной техники. На производственных мощностях предприятий, таких как ООО СП «Унисибмаш», используется современное оборудование для создания качественной и доступной техники.

Министерство сельского хозяйства области продолжает мониторинг реализации программы по поручению главы региона.