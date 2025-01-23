ВТБ Лизинг принимает заявки по программе льготного лизинга Минпромторга России на 2025 год

Минпромторг России продлил действие государственной программы льготного лизинга колёсных транспортных средств на 2025 год. Данная мера направлена на поддержку отечественных производителей и стимулирование обновления транспортных парков российских компаний, которые смогут обновить свои парки в течение 2025 года.

Программа ориентирована как на малый и средний бизнес, так и на крупные предприятия, использующие колёсный транспорт в своей деятельности. Участники программы могут получить скидку на авансовый платёж по договорам лизинга, что позволит значительно снизить финансовые затраты на приобретение новых автомобилей отечественного производства.

Субсидию можно получить на легковые, грузовые и лёгкие коммерческие автомобили, технику и автобусы (включая туристические), а также на седельные тягачи категории N3. Техника должна быть произведена в России в 2025 году.

Размер стандартной субсидии, предусмотренной программой, составляет 10% от стоимости техники, но не более 500 тыс. руб. на одно транспортное средство. В отдельных категориях размер субсидии больше. Так, скидка на седельные тягачи категории N3 – 10%, но не более 850 тыс. руб. на одно транспортное средство, скидка при покупке электромобиля – до 35%, но не более 925 тыс. рублей на одно транспортное средство. На туристические автобусы категории М3 класса 3 размер субсидии составляет 20%, но не более 2 млн руб.

В программе 2025 года участвуют легковые автомобили марок LADA, УАЗ, Москвич; лёгкий коммерческий транспорт Sollers, ГАЗ, ВИС, УАЗ; автобусы ВОЛГАБАС, ЛИАЗ, КАВЗ, ПАЗ, СИМАЗ; спецтехника и грузовые автомобили КАМАЗ, НЕФАЗ, УРАЛ, ТЗА, Valdai; прицепы Тонар и Грюнвальд, а также электрокары: Evolute, Москвич 3е, VOYAH, EVM PRO, АМБЕРАВТО.

Подать заявку на приобретение транспортного средства в лизинг с субсидией Минпромторга России юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра ВТБ Лизинг: 8 800 551 19 18.

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